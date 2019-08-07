В Совфеде оценили слова Зеленского о «возвращении» Крыма

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Крым «вернётся» в состав Украины.

«Не думаю, что подобные заявления следует рассматривать всерьёз. Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии: если Россия перестанет существовать. Этого никогда не произойдёт. Полуостров совершенно случайно оказался в составе Украины, и теперь справедливость восторжествовала», — сказал сенатор.

По его словам, вопрос принадлежности Крыма не подлежит обсуждению.

«Для России подобный вариант неприемлем, как и для народа Крыма. Если же Владимир Зеленский будет настаивать на данной теме, отношения России и Украины продолжат находиться в тупике», — сказал Джабаров.

Ранее Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.