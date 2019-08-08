При штурме резиденции Атамбаева пострадали 27 сотрудников ГКНБ

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В ходе операции по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пострадали 27 сотрудников спецслужб. Об этом заявили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности.
При штурме резиденции Атамбаева пострадали 27 сотрудников ГКНБ
  • © Mirbek Aitikeev/via Global Look Press

«В медицинских учреждениях находятся 27 сотрудников, пять из которых получили огнестрельные ранения. Состояние здоровья одного сотрудника оценивается как тяжёлое», — приводит РИА Новости сообщение.

По данным ведомства, один сотрудник погиб, местонахождение ещё одного до сих пор неизвестно.

Ранее спецслужбы Киргизии заявили, что сторонники Атамбаева во время неудачной операции по его задержанию захватили 40 единиц оружия.

Было возбуждено шесть уголовных дел. Сообщалось о 52 пострадавших в результате спецоперации. 

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