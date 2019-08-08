В ГКНБ рассказали о захваченном сторонниками Атамбаева оружии

Спецслужбы Киргизии заявили, что сторонники экс-президента страны Алмазбека Атамбаева во время неудачной операции спецназа по его задержанию захватили 40 единиц оружия.

«На месте проведения спецоперации утеряно и было захвачено 40 единиц огнестрельного оружия, 15 пистолетов и свыше 2 тысяч патронов», — сказал представитель Госкомитета нацбезопасности Киргизии РИА Новости.

7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. По последним данным, в результате штурма пострадали 52 человека, один погиб.

Шестерых бойцов спецназа сторонники Атамбаева взяли в заложники.

Задержать экс-президента не удалось. Атамбаев заявил, что намерен провести митинг в Бишкеке.