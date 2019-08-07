Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева выросло до 43

Количество пострадавших в результате спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возросло до 43. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Киргизии.

«На 01:50 (22:50 мск) в больницы города Бишкек и Чуйскую областную объединённую больницу поступили 43 пострадавших с различными травмами», — заявили в ведомстве.

По словам представителя Минздрава, один из пострадавших был отправлен на амбулаторное лечение. Отмечается, что всего на стационарном лечении находится 41 человек.

Ранее сообщалось о 36 пострадавших. Кроме того, один сотрудник спецназа скончался от ранений после операции в селе Кой-Таш под Бишкеком, где проводился штурм резиденции Атамбаева.