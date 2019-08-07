Число пострадавших во время штурма резиденции Атамбаева выросло до 36

Число пострадавших в результате штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева увеличилось до 36. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав Киргизии.

«На 00:55 (21:55 мск) в организации здравоохранения всего поступили 36 пострадавших, из них 15 — сотрудники силовых структур, с различными травмами», — говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве Киргизии заявили, что в результате штурма резиденции Атамбаева в Кой-Таше пострадали по меньшей мере 15 человек, их доставили в больницы.

Позднее в ведомстве сообщили, что сотрудник спецназа скончался от ранений, полученных в ходе операции в селе Кой-Таш.