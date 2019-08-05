На Украине призвали создать в Верховной раде комитет по Донбассу
- РИА Новости
Сама петиция опубликована на сайте Верховной рады.
«Сегодня парламент, как верховный институт представительской власти, может и должен выступить форвардом разработки законов, необходимых для политического урегулирования конфликта», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте пресс-службы партии.
Также в заявлении отмечается, что помочь жителям Донбасса — долг всего украинского общества.
«Мы не имеем права свернуть на путь предшественников и продолжать вести страну по дороге войны, нищеты и разрухи», — уточняется в сообщении.
Ранее глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о своём мнении по поводу завершения конфликта в Донбассе.