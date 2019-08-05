На Украине призвали создать в Верховной раде комитет по Донбассу

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«Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука призвала поддержать петицию о создании в парламенте страны комитета по вопросам комплексного решения проблем Донбасса.
На Украине призвали создать в Верховной раде комитет по Донбассу
  • РИА Новости

Сама петиция опубликована на сайте Верховной рады.

«Сегодня парламент, как верховный институт представительской власти, может и должен выступить форвардом разработки законов, необходимых для политического урегулирования конфликта», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте пресс-службы партии. 

Также в заявлении отмечается, что помочь жителям Донбасса — долг всего украинского общества. 

«Мы не имеем права свернуть на путь предшественников и продолжать вести страну по дороге войны, нищеты и разрухи», — уточняется в сообщении. 

Ранее глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о своём мнении по поводу завершения конфликта в Донбассе.

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