На Украине призвали создать в Верховной раде комитет по Донбассу

«Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука призвала поддержать петицию о создании в парламенте страны комитета по вопросам комплексного решения проблем Донбасса.

Сама петиция опубликована на сайте Верховной рады.

«Сегодня парламент, как верховный институт представительской власти, может и должен выступить форвардом разработки законов, необходимых для политического урегулирования конфликта», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте пресс-службы партии.

Также в заявлении отмечается, что помочь жителям Донбасса — долг всего украинского общества.

«Мы не имеем права свернуть на путь предшественников и продолжать вести страну по дороге войны, нищеты и разрухи», — уточняется в сообщении.

Ранее глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о своём мнении по поводу завершения конфликта в Донбассе.