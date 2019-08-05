Лидер «Слуги народа» высказался о завершении конфликта в Донбассе
Как он сказал в интервью газете «Коммерсантъ», урегулирование ситуации на востоке Украины «не решается законами».
При этом, отвечая на вопрос об особом статусе Донбасса, который как раз входит в сферу законодательной деятельности, Разумков отметил, что данный вопрос будет обсуждаться в украинском парламенте.
«Это законодательная часть. Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну», — пояснил он.
Политик указал, что у украинской стороны есть соответствующее желание, однако, по его словам, не все участники данного процесса разделяют подобное стремление к миру.
Ранее Разумков заявил, что Киев будет добиваться включения США в нормандский формат переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины Владимира Зеленского добиться мира в Донбассе.