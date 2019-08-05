Лидер «Слуги народа» высказался о завершении конфликта в Донбассе

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Глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков высказал своё мнение по поводу завершения вооружённого конфликта в Донбассе.

Как он сказал в интервью газете «Коммерсантъ», урегулирование ситуации на востоке Украины «не решается законами».

При этом, отвечая на вопрос об особом статусе Донбасса, который как раз входит в сферу законодательной деятельности, Разумков отметил, что данный вопрос будет обсуждаться в украинском парламенте.

«Это законодательная часть. Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну», — пояснил он.

Политик указал, что у украинской стороны есть соответствующее желание, однако, по его словам, не все участники данного процесса разделяют подобное стремление к миру.

Ранее Разумков заявил, что Киев будет добиваться включения США в нормандский формат переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины Владимира Зеленского добиться мира в Донбассе. 

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