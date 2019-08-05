«Коммерсантъ»: поставки российского угля на Украину упали на 85%

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Поставки российского угля на Украину упали на 85% в июне, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.
«Коммерсантъ»: поставки российского угля на Украину упали на 85%
  • ©Александр Кряжев
  • РИА Новости

Как отмечается, экспорт угля из России на Украину сократился в июне по сравнению с тем же месяцем 2018 года на 85,3% — 750 тыс. тонн (до 129,3 тыс. тонн).

Указывается, что за полгода поставки сократились на 11,1%, или 556 тыс. тонн, до 4,9 млн тонн.

Согласно данным управления, в июне большинство крупнейших экспортёров либо прекратили поставки, либо снизили их в несколько раз.

1 июня вступил в силу запрет на поставки нефтепродуктов из России на Украину.

На основании отдельных разрешений можно будет ввозить продукцию, в том числе уголь и нефтепродукты.

Подробнее — в материале RT.

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