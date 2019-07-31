Грызлов отметил снижение количества обстрелов в Донбассе

Полпред России в контактной группе по ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что режим тишины в Донбассе в основном соблюдается с 21 июля 2019 года.

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РИА Новости

«Мы с удовлетворением констатируем, что режим тишины в основном соблюдается с 21 июля 2019 года», — цитирует его РИА Новости. Грызлов также сообщил, что вдоль линии соприкосновения наблюдается снижение количества обстрелов. Объявленное перемирие и усиление режима прекращения огня, по его мнению, положительно сказались на ситуации. Ранее участники контактной группы согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось с 21 июля.