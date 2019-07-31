Грызлов отметил снижение количества обстрелов в Донбассе

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Полпред России в контактной группе по ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что режим тишины в Донбассе в основном соблюдается с 21 июля 2019 года.
Грызлов отметил снижение количества обстрелов в Донбассе
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Мы с удовлетворением констатируем, что режим тишины в основном соблюдается с 21 июля 2019 года», — цитирует его РИА Новости.

Грызлов также сообщил, что вдоль линии соприкосновения наблюдается снижение количества обстрелов.

Объявленное перемирие и усиление режима прекращения огня, по его мнению, положительно сказались на ситуации.

Ранее участники контактной группы согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось с 21 июля.

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