Грызлов отметил снижение количества обстрелов в Донбассе
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
«Мы с удовлетворением констатируем, что режим тишины в основном соблюдается с 21 июля 2019 года», — цитирует его РИА Новости.
Грызлов также сообщил, что вдоль линии соприкосновения наблюдается снижение количества обстрелов.
Объявленное перемирие и усиление режима прекращения огня, по его мнению, положительно сказались на ситуации.
Ранее участники контактной группы согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось с 21 июля.