В Молдавии утвердили четырёх новых членов КС

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Высший совет магистратуры Молдавии в ходе заседания утвердил новых членов Конституционного суда (КС) после того, как прошлый состав ушёл в отставку на фоне политического кризиса в стране.
В Молдавии утвердили четырёх новых членов КС
  • Reuters

«Назначаются судьями КС сроком на шесть лет Эдуард Абабей и Сергей Цуркан», — цитирует ТАСС председателя Высшего совета магистратуры Виктора Мику.

Кроме того, двух судей КС представил парламент Молдавии.

Полный состав Конституционного суда будет определён после того, как ещё двух судей утвердит правительство Молдавии.

В конце июня лидер Молдавии Игорь Додон потребовал сформировать новый состав КС до конца июля.

Прошлый состав КС Молдавии ушёл в отставку в полном составе 26 июня после аннулирования ряда собственных решений, принятых с 7 по 9 июня, в частности, о незаконности назначения лидера ПСРМ Зинаиды Гречаный председателем парламента и Майи Санду — премьер-министром страны.

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