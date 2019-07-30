Суд на Украине арестовал российский танкер

Украинский суд постановил наложить арест на российский танкер Nika Spirit, задержанный в порту украинского Измаила, а также на изъятые при обыске документы. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам, украинский суд проверил законность действий военных прокуроров и следователей СБУ во время обыска российского танкера.

«По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали», — написал он в своём Facebook.

25 июля сотрудники СБУ сообщили о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit.

Позже российское посольство сообщило, что членов экипажа танкера отпустили, но судно останется в порту.

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