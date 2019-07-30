Суд на Украине арестовал российский танкер
- Reuters
По его словам, украинский суд проверил законность действий военных прокуроров и следователей СБУ во время обыска российского танкера.
«По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали», — написал он в своём Facebook.
25 июля сотрудники СБУ сообщили о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit.
Позже российское посольство сообщило, что членов экипажа танкера отпустили, но судно останется в порту.
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