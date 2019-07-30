Политолог оценил новый формат проведения Дня независимости Украины

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Анастасия Румянцева
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT изменение формата празднования Дня независимости Украины.
Политолог оценил новый формат проведения Дня независимости Украины
  • ©Str/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как отметил глава офиса президента страны Андрей Богдан, вместо «традиционного парада в советских традициях» состоится Шествие достоинства, в котором также примет участие глава государства Владимир Зеленский.

По словам Мезюхо, изменение формата проведения Дня независимости Украины связано с тем, что новая украинская власть пытается показать обществу своё отличие от Петра Порошенко и его команды.

«Всё-таки и Владимир Зеленский, и его партия «Слуга народа» во многом победили на выборах исходя из запроса общества на мир, и в некотором смысле команда украинского президента, меняя формат празднования, пытается сделать этот день менее милитаризированным», — пояснил Мезюхо.

При этом политолог не исключил, что в будущем формат проведения Дня независимости Украины может ещё раз измениться.

«То есть всё придёт вновь к проведению военных парадов. Сегодняшний Зеленский выступает против этого, а вот как изменится его позиция через год, я думаю, он даже и сам не знает», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Украина отметит День независимости в новом формате.

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