В Латвии призвали отказаться от запугивания жителей «агрессией» России

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Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что властям следует отказаться от запугивания населения «российской угрозой» и использовать дипломатию для улучшения отношений с соседней страной.
В Латвии призвали отказаться от запугивания жителей «агрессией» России
  • © Global Look Press

«Если мы продолжим пугать наших жителей тем, что «русские идут», а не попытаемся понять, что происходит у соседей, и использовать дипломатию как орудие, чтобы улучшить отношения не только с политической элитой, но и с самим российским народом, то мы проиграем», — сказал он в интервью NRA.

По словам Юрканса, стремление латышских властей запугать население «российской угрозой» связано с необходимостью оправдать повышение военных расходов.

Кроме того, по мнению бывшего главы МИД, такая политика выгодна США, которые с помощью Латвии утилизируют устаревшие образцы вооружений.

Юрканс призвал начать выстраивать добрососедские отношения с Россией, которые будут выгодны Латвии.

«Бок России мы всегда будем чувствовать, так что лучше, если этот бок будет тёплым», — заключил он.

Ранее министр юстиции Латвии Янис Борданс высказал недовольство тем, что глава МВД страны Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса, которому запрещён въезд в страну из-за поддержки «проводимой Москвой агрессивной внешней политики».

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