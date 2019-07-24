Министр юстиции Латвии раскритиковал главу МВД за посещение концерта Лепса

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Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что крайне недоволен тем, что глава МВД страны Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса, сообщает Kas jauns.

«Министр внутренних дел сидел в первых рядах (на концерте Лепса. — RT), чтобы унизить латвийское государство», — сказал Борданс.

Он также выразил недовольство тем, что Лепса «не включили в чёрный список» в Латвии, как это сделали в Литве.

Ранее Лепсу запретили въезд на территорию Литвы. 

В апреле глава МИД Литвы Линас Линкявичюс направил руководителю МВД обращение с просьбой запретить въезд Лепсу.

Обращение было направлено в связи с призывом со стороны группы депутатов парламента Литвы от партии «Союз Отечества — Христианские демократы», которые заявили, что российский исполнитель поддерживает «проводимую Россией агрессивную внешнюю политику».

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