МИД Литвы призвал запретить въезд в страну Лепсу
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«Соответствующее обращение к министру Эймутису Мисюнасу глава МИД Линас Линкявичюс подписал в прошлую пятницу», — приводит её слова ТАСС.
Отмечается, что ранее с подобной инициативой выступили депутаты от партии «Союз Отечества — Христианские демократы».
Одна из причин подобного решения — поддержка Лепсом «проводимой Россией агрессивной внешней политики».
В мае 2017 года сообщалось, что Лепса внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».