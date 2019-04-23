МИД Литвы призвал запретить въезд в страну Лепсу

Представитель Министерства иностранных дел Литвы по печати Раса Якилайтене рассказала, что внешнеполитическое ведомство направило запрос в Министерство внутренних дел с просьбой запретить въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу.

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«Соответствующее обращение к министру Эймутису Мисюнасу глава МИД Линас Линкявичюс подписал в прошлую пятницу», — приводит её слова ТАСС. Отмечается, что ранее с подобной инициативой выступили депутаты от партии «Союз Отечества — Христианские демократы». Одна из причин подобного решения — поддержка Лепсом «проводимой Россией агрессивной внешней политики». В мае 2017 года сообщалось, что Лепса внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».