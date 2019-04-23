МИД Литвы призвал запретить въезд в страну Лепсу

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Представитель Министерства иностранных дел Литвы по печати Раса Якилайтене рассказала, что внешнеполитическое ведомство направило запрос в Министерство внутренних дел с просьбой запретить въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу.
МИД Литвы призвал запретить въезд в страну Лепсу
  • © Anatoly Lomohov/Russian Look
  • globallookpress.com

«Соответствующее обращение к министру Эймутису Мисюнасу глава МИД Линас Линкявичюс подписал в прошлую пятницу», — приводит её слова ТАСС.

Отмечается, что ранее с подобной инициативой выступили депутаты от партии «Союз Отечества — Христианские демократы».

Одна из причин подобного решения — поддержка Лепсом «проводимой Россией агрессивной внешней политики».

В мае 2017 года сообщалось, что Лепса внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».

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