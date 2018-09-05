В Историческом музее открылась выставка икон из собрания Григория Лепса

В среду, 5 сентября, в Государственном историческом музее для посетителей открылась выставка икон из собрания Григория Лепса «Предивное художество». В экспозиции представлены предметы искусства, которые артист собирал в течение 20 лет.

Выставка призвана впервые познакомить зрителя с большим собранием, продолжающим традиции частного собирательства в России.

«Выставка чрезвычайно интересна, потому что любая частная коллекция сама по себе является не только представлением очень часто интересных и уникальных памятников, которые в ней хранятся, но это и определённый взгляд современника, его эстетические воззрения, его культурные воззрения на нашу историю, на наше прошлое», — рассказал директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

По словам Григория Лепса, коллекционирование икон не всегда давалось ему легко — в собрании певца не раз появлялись предметы, которые он выкупал, полагаясь исключительно на свои ощущения.

Также ему нередко приходилось общаться с людьми, которые не хотели расставаться со своими иконами, но певцу всегда удавалось уговорить их.

«У коллекционеров есть такое понятие, как «цена расставания»... Если стоит предмет 100 рублей, то «цена расставания» будет 500 рублей», — пояснил Григорий Лепс телеканалу RT. Сам он никогда не продавал ничего из коллекции — только обменивал иконы на более интересные для себя экземпляры.

Представители музея отмечают, что все без исключения иконы, вошедшие в данное собрание, являются памятниками музейного значения.

«Здесь мы можем видеть не только историю иконописи с XVI по начало XX века, мы можем ознакомиться с работами неизвестных ранее иконописцев. Здесь есть подписные вещи, датированные, то есть эта коллекция, как представляется, будет интересна и широкой публике, которая впервые её увидит, и специалистам, которые тоже впервые её воочию увидят и получат эстетическое, без сомнения, наслаждение», — отметила куратор выставки, главный научный сотрудник Государственного исторического музея Елена Юхименко.

Приоритетным в коллекционировании, по словам певца, являются хорошая сохранность авторского слоя живописи и высокое мастерство исполнения.

«Есть один предмет в Лондоне, который вывезли еще большевики из царской ризницы, стоит $1,6 млн. Мы с моим товарищем сейчас думаем, как его вернуть на родину», — рассказал музыкант в беседе с RT.

Выставка продлится с 5 сентября по 5 ноября.

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