Лепсу запретили въезд в Литву
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- РИА Новости
«По ходатайству Министерства иностранных дел глава МВД подписал распоряжение о запрете для данного лица на въезд в Литву», — заявила она.
Отмечается, что 19 апреля глава МИД Литвы Линас Линкявичюс направил руководителю МВД обращение с просьбой запретить въезд Лепсу.
Обращение было направлено в связи с призывом со стороны группы депутатов парламента Литвы от партии «Союз Отечества — Христианские демократы», которые заявили, что Лепс поддерживает «проводимую Россией агрессивную внешнюю политику».