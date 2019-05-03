Лепсу запретили въезд в Литву

Российскому исполнителю Григорию Лепсу запретили въезд на территорию Литвы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя главы МВД страны Еву Дирмайте.

«По ходатайству Министерства иностранных дел глава МВД подписал распоряжение о запрете для данного лица на въезд в Литву», — заявила она.

Отмечается, что 19 апреля глава МИД Литвы Линас Линкявичюс направил руководителю МВД обращение с просьбой запретить въезд Лепсу.

Обращение было направлено в связи с призывом со стороны группы депутатов парламента Литвы от партии «Союз Отечества — Христианские демократы», которые заявили, что Лепс поддерживает «проводимую Россией агрессивную внешнюю политику».