Лепсу запретили въезд в Литву

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Российскому исполнителю Григорию Лепсу запретили въезд на территорию Литвы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя главы МВД страны Еву Дирмайте.
Лепсу запретили въезд в Литву
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«По ходатайству Министерства иностранных дел глава МВД подписал распоряжение о запрете для данного лица на въезд в Литву», — заявила она.

Отмечается, что 19 апреля глава МИД Литвы Линас Линкявичюс направил руководителю МВД обращение с просьбой запретить въезд Лепсу.

Обращение было направлено в связи с призывом со стороны группы депутатов парламента Литвы от партии «Союз Отечества — Христианские демократы», которые заявили, что Лепс поддерживает «проводимую Россией агрессивную внешнюю политику».

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