Волкер допустил возможность визита Трампа на Украину

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Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что не исключает, что американский лидер Дональд Трамп может посетить в ближайшем будущем Киев.
Волкер допустил возможность визита Трампа на Украину
  • Reuters

«Визиты американских президентов планируются очень заранее. Поэтому планирование чего-то такого потребовало бы серьёзных усилий. Я бы не стал ничего исключать, конечно», — цитирует Волкера Интерфакс-Украина.

При этом он отметил, что американские дипломаты приветствовали бы визит Трампа на Украину.

Ранее Волкер сообщил, что подготовка визита украинского президента Владимира Зеленского в США продолжается. 

25 июля Трамп и Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого решили детально обсудить двусторонние отношения в ходе визита лидера Украины в Вашингтон.

Зеленский выразил готовность посетить США летом 2019 года.

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