Волкер допустил возможность визита Трампа на Украину
- Reuters
«Визиты американских президентов планируются очень заранее. Поэтому планирование чего-то такого потребовало бы серьёзных усилий. Я бы не стал ничего исключать, конечно», — цитирует Волкера Интерфакс-Украина.
При этом он отметил, что американские дипломаты приветствовали бы визит Трампа на Украину.
Ранее Волкер сообщил, что подготовка визита украинского президента Владимира Зеленского в США продолжается.
25 июля Трамп и Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого решили детально обсудить двусторонние отношения в ходе визита лидера Украины в Вашингтон.
Зеленский выразил готовность посетить США летом 2019 года.