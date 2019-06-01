Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

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Президент США Дональд Трамп пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон.
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
  • Reuters

«Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон», — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Также отмечается, что Зеленский поблагодарил США «за последовательную поддержку территориальной целостности Украины».

Кроме того, по мнению Зеленского, проект закона об усилении поддержки Украины, который был представлен в палате представителей конгресса США, является важным сигналом о крепком стратегическом партнёрстве двух стран.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что украинский президент Владимир Зеленский готов усердно работать над достижением мира на Украине.

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