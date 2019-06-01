Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
- Reuters
«Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон», — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.
Также отмечается, что Зеленский поблагодарил США «за последовательную поддержку территориальной целостности Украины».
Кроме того, по мнению Зеленского, проект закона об усилении поддержки Украины, который был представлен в палате представителей конгресса США, является важным сигналом о крепком стратегическом партнёрстве двух стран.
Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что украинский президент Владимир Зеленский готов усердно работать над достижением мира на Украине.