Волкер сообщил о подготовке визита Зеленского в США

Соединённые Штаты и Украина продолжают подготовку визита украинского лидера Владимира Зеленского в США. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер.

«Мы работаем над подготовкой визита президента Зеленского в США», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, 25 июля американский лидер Дональд Трамп и украинский президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого договорились предметно обсудить практические вопросы двустороннего взаимодействия во время визита главы Украины в Соединённые Штаты.

Сам Зеленский заявлял, что собирается отправиться с визитом в США летом 2019 года.