Волкер сообщил о подготовке визита Зеленского в США
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«Мы работаем над подготовкой визита президента Зеленского в США», — цитирует его Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, 25 июля американский лидер Дональд Трамп и украинский президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого договорились предметно обсудить практические вопросы двустороннего взаимодействия во время визита главы Украины в Соединённые Штаты.
Сам Зеленский заявлял, что собирается отправиться с визитом в США летом 2019 года.