Медведчук: Украина должна стать мостом между Востоком и Европой

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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук выразил мнение, что Украина должна объединить Европу с Россией, странами СНГ, а также государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Медведчук: Украина должна стать мостом между Востоком и Европой
  • Reuters

По его словам, введение зоны свободной торговли с ЕС негативно сказалось на экономике Украины из-за её несопоставимости по уровню и развитию с европейской.

«Мы считаем, что мы должны быть мостом между Европой и Востоком. Восток — это и Россия, и страны СНГ, и далее Китай, страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Вот как надо выстраивать экономику в интересах страны и людей», — заявил Медведчук в эфире телеканала NEWSONE.

Ранее он рассказал, что в ходе публичных мероприятий говорит по-русски, чтобы поддержать жителей юго-востока страны.

Он также заявлял, что соглашение с ЕС «фактически уничтожило экономику» Украины.

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