Медведчук рассказал, как Украина может договориться с Россией

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Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своём Twitter заявил, что украинские власти могут договориться с Россией, но не с позиции ультиматума или шантажа.
Медведчук рассказал, как Украина может договориться с Россией
  • Reuters

«Я считаю, что договориться с Россией можно и нужно. Но только не с позиции шантажа или ультиматума. И не с протянутой рукой, когда украинские власти клянчат усиления санкций против России», — заявил он.

Ранее Медведчук представил в Европарламенте план по урегулированию в Донбассе, предусматривающий предоставление региону автономного статуса в составе Украины.

Также Медведчук позитивно оценил первый телефонный разговор между президентами Украины и России, Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, состоявшийся 11 июля.

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