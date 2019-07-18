Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук представил в Европарламенте план по урегулированию в Донбассе, который, в частности, предусматривает автономный статус региона.

«Мы предложили механизм этого плана. Этот механизм предусматривает прямой диалог между Киевом, Донецком, Луганском и Москвой», — сказал он на встрече с депутатами ЕП. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что главное ожидание большинства жителей Украины и от президента страны, и от парламента — мир в Донбассе.

«Прекращение боевых действий является самой актуальной проблемой, которую надо разрешить», — добавил украинский политик.

Как отметил депутат Европарламента Николя Бе, план Медведчука отвечает интересам Украины.

«Когда предлагается план по примирению, это всегда очень амбициозная идея. Многие скажут, что это утопично или иллюзорно, но в то же время это необходимо», — сказал Бе.

На партийном съезде 29 января Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины. По его словам, это предполагает создание в регионе собственных органов государственного управления, в том числе парламента и правительства.