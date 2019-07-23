В Госдуме отреагировали на идею Вакарчука принять закон об отношениях Украины и России

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Депутат Государственной думы Леонид Калашников в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление лидера украинской партии «Голос» Святослава Вакарчука о том, что Верховной раде нужно принять закон об отношениях между Украиной и Россией во всех сферах.
В Госдуме отреагировали на идею Вакарчука принять закон об отношениях Украины и России
  • Reuters

Как отметил депутат, он с уважением относится к музыкальному творчеству Вакарчука, но необходимо посмотреть характеристику слова «агрессор», которая дана не только в словарях, но и в официальных документах Организации Объединённых Наций.

«Ему достаточно просто открыть эти документы, и там он прочтёт, что ему не нужно придумывать никакой закон. В словаре указано, что такое «агрессор», — сказал Калашников.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с телеканалом «360» оценил заявление Вакарчука.

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