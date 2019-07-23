В Госдуме отреагировали на идею Вакарчука принять закон об отношениях Украины и России
- Reuters
Как отметил депутат, он с уважением относится к музыкальному творчеству Вакарчука, но необходимо посмотреть характеристику слова «агрессор», которая дана не только в словарях, но и в официальных документах Организации Объединённых Наций.
«Ему достаточно просто открыть эти документы, и там он прочтёт, что ему не нужно придумывать никакой закон. В словаре указано, что такое «агрессор», — сказал Калашников.
Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с телеканалом «360» оценил заявление Вакарчука.