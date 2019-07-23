В Госдуме оценили предложение Вакарчука принять закон об отношениях Украины и России
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- РИА Новости
«Мы хотим, чтобы простые жители Украины не чувствовали этого громадного дискомфорта от придуманных ограничений. Вакарчук же хочет, чтобы это было максимально регламентировано», — отметил Милонов.
По его мнению, под видом закона Киев может провести «очередную акцию ухудшения отношений».
Ранее депутат Госдумы Артём Туров в беседе с Nation News выразил мнение, что речь идёт о продолжающейся попытке разделить два близких народа.