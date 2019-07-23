В Госдуме оценили предложение Вакарчука принять закон об отношениях Украины и России

Короткая ссылка
Депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с телеканалом «360» оценил заявление лидера украинской партии «Голос» Святослава Вакарчука о том, что Верховной раде нужно принять закон об отношениях между Украиной и Россией во всех сферах.
В Госдуме оценили предложение Вакарчука принять закон об отношениях Украины и России
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Мы хотим, чтобы простые жители Украины не чувствовали этого громадного дискомфорта от придуманных ограничений. Вакарчук же хочет, чтобы это было максимально регламентировано», — отметил Милонов.

По его мнению, под видом закона Киев может провести «очередную акцию ухудшения отношений».

Ранее депутат Госдумы Артём Туров в беседе с Nation News выразил мнение, что речь идёт о продолжающейся попытке разделить два близких народа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить