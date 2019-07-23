В Госдуме оценили предложение Вакарчука принять закон об отношениях Украины и России

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с телеканалом «360» оценил заявление лидера украинской партии «Голос» Святослава Вакарчука о том, что Верховной раде нужно принять закон об отношениях между Украиной и Россией во всех сферах.

«Мы хотим, чтобы простые жители Украины не чувствовали этого громадного дискомфорта от придуманных ограничений. Вакарчук же хочет, чтобы это было максимально регламентировано», — отметил Милонов.

По его мнению, под видом закона Киев может провести «очередную акцию ухудшения отношений».

Ранее депутат Госдумы Артём Туров в беседе с Nation News выразил мнение, что речь идёт о продолжающейся попытке разделить два близких народа.