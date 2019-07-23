Лавров заявил о попытках США «оторвать» Грузию от России

Западные страны во главе с США пытаются «оторвать» Грузию от России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT.

Он подчеркнул, что Москва никогда не стремилась ухудшать отношения с Тбилиси.

Именно грузинское руководство при Михаиле Саакашвили разорвало дипломатические отношения и всячески пыталось ограничивать экономическое взаимодействие, отметил министр, однако потом «экономика взяла своё».

«Повторю ещё раз, это всё происходит из-за того, что наши западные коллеги, прежде всего, Соединённые Штаты, пытаются всячески оторвать наших соседей от Российской Федерации», — сказал Лавров.

Полная версия интервью — в материале RT.

Ранее Лавров назвал Грузию примером последствий западной геополитической инженерии.