Лавров заявил о попытках США «оторвать» Грузию от России
- РИА Новости
Он подчеркнул, что Москва никогда не стремилась ухудшать отношения с Тбилиси.
Именно грузинское руководство при Михаиле Саакашвили разорвало дипломатические отношения и всячески пыталось ограничивать экономическое взаимодействие, отметил министр, однако потом «экономика взяла своё».
«Повторю ещё раз, это всё происходит из-за того, что наши западные коллеги, прежде всего, Соединённые Штаты, пытаются всячески оторвать наших соседей от Российской Федерации», — сказал Лавров.
Полная версия интервью — в материале RT.
Ранее Лавров назвал Грузию примером последствий западной геополитической инженерии.