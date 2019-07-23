Лавров заявил о попытках США «оторвать» Грузию от России

Короткая ссылка
Западные страны во главе с США пытаются «оторвать» Грузию от России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT.
Лавров заявил о попытках США «оторвать» Грузию от России
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что Москва никогда не стремилась ухудшать отношения с Тбилиси.

Именно грузинское руководство при Михаиле Саакашвили разорвало дипломатические отношения и всячески пыталось ограничивать экономическое взаимодействие, отметил министр, однако потом «экономика взяла своё». 

«Повторю ещё раз, это всё происходит из-за того, что наши западные коллеги, прежде всего, Соединённые Штаты, пытаются всячески оторвать наших соседей от Российской Федерации», — сказал Лавров.

Полная версия интервью — в материале RT.

Ранее Лавров назвал Грузию примером последствий западной геополитической инженерии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить