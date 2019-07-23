Савченко прокомментировала своё поражение на выборах в Раду
- Reuters
«Я наконец свободна. Народ освободил меня от всех моих обязанностей и моей совести перед ним. Теперь я больше никому ничего не должна, и это прекрасное чувство», — написала она на своей странице в Facebook.
Она также пожелала всем «собственного выбора, своей дороги и ответственности за принятое решение».
Ранее сообщалось, что победу на выборах в одномандатном округе в Донецкой области одержал самовыдвиженец Александр Ковалёв.
Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с Nation News заявил, что по итогам выборов в Раду на Украине сформируется новая политическая реальность — парламентско-президентская.