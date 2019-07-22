Савченко набрала восемь голосов избирателей по итогам выборов в Раду
- РИА Новости
Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Украины после обработки 100% бюллетеней.
Победителем по итогам голосования в данном округе стал самовыдвиженец Александр Ковалёв.
Ранее сообщалось, что «Слуга народа» лидера Украины Владимира Зеленского сохраняет лидерство на парламентских выборах по итогам обработки 62,48% голосов.
Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с НСН заявил, что предварительные результаты выборов в Раду свидетельствуют о пике популярности Зеленского и чрезвычайно высоком уровне доверия к нему избирателей.