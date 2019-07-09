Савченко заявила о планах посетить ДНР в рамках предвыборной кампании
- РИА Новости
«Да, я собираюсь туда ехать. Надеюсь, что мне в конце концов выдадут пропуск (для пересечения линии соприкосновения. — RT), который следовало бы выдать всем кандидатам (в округе. — RT)», — заявила она в эфире «Новостей Донбасса».
Савченко подчеркнула, из 2600 избирателей, которые зарегистрированы в округе, на подконтрольной Киеву территории проживают только 500 граждан Украины, остальные находятся на территории ДНР.
«Все остальные — на той стороне. Округ не заканчивается Зайцевом, Бахмуткой, Песками, Жованкой и Майорском. Округ продолжается в Горловке», — подчеркнула депутат.
Она подтвердила, что намерена встретиться с жителями ДНР, которые также имеют право голоса на парламентских выборах на Украине.
Ранее она объявила об участии её партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» в выборах в Верховную раду 21 июля.
Она также назвала решение Москвы о выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР ещё одним «проигранным боем» за Донбасс.