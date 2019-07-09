Савченко заявила о планах посетить ДНР в рамках предвыборной кампании

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что в рамках своей предвыборной кампании планирует посетить Донецкую область, включая территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики.

«Да, я собираюсь туда ехать. Надеюсь, что мне в конце концов выдадут пропуск (для пересечения линии соприкосновения. — RT), который следовало бы выдать всем кандидатам (в округе. — RT)», — заявила она в эфире «Новостей Донбасса».

Савченко подчеркнула, из 2600 избирателей, которые зарегистрированы в округе, на подконтрольной Киеву территории проживают только 500 граждан Украины, остальные находятся на территории ДНР.

«Все остальные — на той стороне. Округ не заканчивается Зайцевом, Бахмуткой, Песками, Жованкой и Майорском. Округ продолжается в Горловке», — подчеркнула депутат.

Она подтвердила, что намерена встретиться с жителями ДНР, которые также имеют право голоса на парламентских выборах на Украине.

Ранее она объявила об участии её партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» в выборах в Верховную раду 21 июля.

Она также назвала решение Москвы о выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР ещё одним «проигранным боем» за Донбасс.