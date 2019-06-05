Савченко заявила, что её партия примет участие в выборах в Раду

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что её партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» примет участие в выборах в парламент.

По данным «Украинской правды», парламентарий провела десятиминутный съезд партии возле здания Рады, все решения были приняты единогласно.

«21 июля мы заходим в Верховную раду, мы становимся народными депутатами. Все, кто здесь присутствуют, идут по спискам этой партии и идут побеждать», — добавила Савченко.

Главной целью политического объединения заявлено изменение политической системы.

Внеочередные парламентские выборы на Украине запланированы на 21 июля.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила мнение, что Конституционный суд страны планирует сорвать проведение парламентских выборов.