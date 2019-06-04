Савченко сравнила заявления Зеленского и Порошенко

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne высказала мнение, что заявления украинского президента Владимира Зеленского в Брюсселе были похожи на выступления его предшественника Петра Порошенко.

«Мы ничего нового от Зеленского не услышали. Такие разговоры и выступления мы уже наблюдали от Петра Порошенко. Я не увидела ничего свежего», — заявила Савченко.

По её мнению, ничто из сказанного в ходе поездки Зеленского в Брюссель «не будет реализовано». Савченко добавила, что «не думает, будто Европа как-то сильно изменилась» и будет «вести свою политику в ключе поддержки» Киева.

Ранее Зеленский выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2».

Также он сообщил о готовности к переговорам с Россией.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН рекомендовал Зеленскому налаживать диалог с Москвой.