Кличко заявил о готовности подставить Саакашвили «политическое плечо»

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил о готовности оказать поддержку бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

Так, мэр украинской столицы предложил политику принять участие в выборах в Верховную раду страны вместе с партией «Удар».

Об этом бывший спортсмен сообщил в социальной сети Facebook.

«Я готов подставить политическое плечо», — сказал Кличко, уточнив, что согласно инициативе, он останется лидером партии, а Саакашвили займёт пост главы политического объединения.

Ранее лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что политобъединение не может включить Михаила Саакашвили в свои списки на выборы в Раду из-за существующих в украинском законодательстве ограничений.

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