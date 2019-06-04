Кличко заявил о готовности подставить Саакашвили «политическое плечо»

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о готовности оказать поддержку бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

Так, мэр украинской столицы предложил политику принять участие в выборах в Верховную раду страны вместе с партией «Удар».

Об этом бывший спортсмен сообщил в социальной сети Facebook.

«Я готов подставить политическое плечо», — сказал Кличко, уточнив, что согласно инициативе, он останется лидером партии, а Саакашвили займёт пост главы политического объединения.

Ранее лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что политобъединение не может включить Михаила Саакашвили в свои списки на выборы в Раду из-за существующих в украинском законодательстве ограничений.