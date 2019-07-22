Партия Зеленского лидирует с 42,52% после обработки 62% бюллетеней

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» по итогам обработки 62,48% бюллетеней сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду с 42,52% голосов, следует из информации на сайте ЦИК.

Reuters

Согласно данным Центризбиркома, на втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко (13,01%). Замыкает тройку лидеров партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,52%). Также в парламент проходят «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (8,02%) и «Голос» Святослава Вакарчука (6,3%). Ранее ЦИК признала выборы состоявшимися. Комитет избирателей заявил, что голосование соответствовало нормам украинского законодательства и международным стандартам. Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье, 21 июля.