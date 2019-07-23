В Госдуме оценили идею Вакарчука принять закон об отношениях Украины и России

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Анна Лушникова
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление лидера украинской партии «Голос» Святослава Вакарчука о том, что Верховной раде нужно принять закон об отношениях между Украиной и Россией во всех сферах.
В Госдуме оценили идею Вакарчука принять закон об отношениях Украины и России
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«Невозможно законом очертить связь между двумя братскими народами. На мой взгляд, это страшная нелепость — создавать правила, как украинское общество должно сосуществовать с Россией. Я вижу тысячи машин с украинскими номерами в Крыму, а теперь им будут указывать, как они должны сюда ездить, где появляться, что надевать и как смотреть на крымчан?» — заявил Бальбек.

По словам депутата, «наши народы, как бы то ни было, общаются без всяких законов и всё равно придут к консенсусу».

«Просто кому-то в новой Верховной раде не терпится стать «великим реформатором» и войти в учебники истории», — заключил он.

Ранее Вакарчук заявил, что Верховной раде нужно принять закон об отношениях между Украиной и Россией во всех сферах.

В качестве примера он привёл ситуацию с гастролями, когда одни украинские артисты категорически отказываются ездить на российскую территорию, а другие активно гастролируют в России.

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