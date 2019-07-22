Послы G7 оценили выборы в Раду

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Послы стран G7 прокомментировали прошедшие на Украине выборы в Верховную раду.
Послы G7 оценили выборы в Раду
  • Reuters

Соответствующее заявление было опубликовано на странице послов стран G7 в Twitter, посвящённой поддержке Украины.

«Послы G7 приветствуют проведение парламентских выборов на Украине, которые состоялись на конкурентной основе с соблюдением основных прав и свобод. Мы поздравляем ЦИК с проведённой работой. Мы ожидаем рекомендации БДИПЧ и поощряем к рассмотрению путей их внедрения», — указывается в заявлении.

Ранее координатор и руководитель миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Илкка Канерва прокомментировал внеочередные выборы в Верховную раду.

Политолог Максим Жаров в беседе с ФАН заявил, что выборы на Украине прошли с массой нарушений, что подвергает сомнению легитимность будущего состава Верховной рады.

Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил предварительные результаты выборов в Раду.

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