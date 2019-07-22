В ОБСЕ оценили выборы в Раду

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Координатор и руководитель миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Илкка Канерва прокомментировал внеочередные выборы в Верховную раду.
В ОБСЕ оценили выборы в Раду
  • Reuters

Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, выборы прошли конкурентно, злоупотреблений в целом не было. При этом он отметил, что у миссии ОБСЕ есть определённые вопросы к финансированию избирательных кампаний.

«Но финансирование кампании было не настолько прозрачным, как должно было быть... Были моменты, когда с помощью финансирования были попытки повлиять на украинцев», — сказал он.

Также Канерва рассказал о наличии проблем, связанных с процедурой заполнения протоколов избирательных комиссий.

«Наши наблюдатели в день выборов позитивно оценили процесс голосования на избирательных участках... Подсчёт голосов прошёл прозрачно. Однако не всегда чётко соблюдались все процедуры, в частности заполнение протоколов», — отметил он.

Ранее председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что избирательная кампания, предшествующая досрочным выборам в Верховную раду, стала рекордной в стране по числу фактов незаконной агитации.

В начале июня президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН заявил, что от нового состава Верховной рады зависит возможность нормализации отношений Украины и России.

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