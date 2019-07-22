Избирательная кампания в Раду стала рекордной по незаконной агитации

Избирательная кампания, предшествующая досрочным выборам в Верховную раду, стала рекордной в стране по числу фактов незаконной агитации, заявил председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

«Эта кампания является рекордной за всю историю наблюдения нашей организацией, то есть рекордной за последние 25 с половиной лет относительно фактов незаконной агитации», — цитирует Кошеля «Укринформ».

Так, по данным КИУ, 20—21 июля в регионах Украины было размещено большое количество материалов, в которых прямо или косвенно присутствовала незаконная агитация в пользу отдельных партий и кандидатов в депутаты.

Кроме того, в «день тишины» и в день голосования на Украине в интернете распространялась реклама участников выборов, а также отправлялись массовые смс-рассылки избирателям с призывом поддержать определённых кандидатов.

По оценкам наблюдателей, больше всего незаконной агитации было зафиксировано со стороны партий «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Оппозиционный блок».

При этом также были зарегистрированы случаи агитации в пользу Аграрной партии Украины, «Свободы», «Голоса», «Европейской солидарности» и «Батькивщины».

Ранее в КИУ заявили, что голосование на выборах в Раду прошло с соблюдением норм украинского законодательства и международных стандартов.

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с НСН оценил предварительные результаты проверки протоколов на выборах в Верховную раду.