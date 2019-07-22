В ЛНР сообщили о размещении ВСУ миномётов близ Станицы Луганской

Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) разместили три миномётных расчёта вблизи Станицы Луганской.

«В районе населённого пункта Станица Луганская выявлены огневые позиции трёх миномётных расчётов 2Б9 «Василёк» калибра 82 мм, размещённые на территории жилого домовладения», — цитирует Интерфакс Осадчего.

Он отметил, что с целью сокрытия данных вооружений, украинские военные использовали средства радиоэлектронной борьбы, подавляющие каналы беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Факты глушения БПЛА ОБСЕ подробно отражены в отчёте Специальной мониторинговой миссии», — сказал Осадчий.

Он добавил, что подразделения ПВО Народной милиции ЛНР сбили беспилотник ВСУ в районе Первомайска.

Ранее сообщалось, что СММ ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений режима тишины с момента его вступления в силу на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

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