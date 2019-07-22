В Госдуме оценили заявление Киева по поводу выдачи российских паспортов в Донбассе
- РИА Новости
«Украина выбросила из головы Минские соглашения и не собиралась их исполнять, а на каждую нашу инициативу возмущается якобы срывом соглашений «нормандской четвёрки», — сказал он.
По словам депутата, со стороны официального Киева это «особый цинизм по отношению к собственным гражданам — обстреливать, блокировать и возмущаться тем, что сосед поделился с ними куском хлеба».
Ранее Данилюк заявил, что украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны назвал паспортизацию нарушением Минских соглашений и спланированной провокацией.