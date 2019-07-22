В Госдуме оценили заявление Киева по поводу выдачи российских паспортов в Донбассе

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Анна Лушникова
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка о том, что украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
В Госдуме оценили заявление Киева по поводу выдачи российских паспортов в Донбассе
  • РИА Новости

«Украина выбросила из головы Минские соглашения и не собиралась их исполнять, а на каждую нашу инициативу возмущается якобы срывом соглашений «нормандской четвёрки», — сказал он.

По словам депутата, со стороны официального Киева это «особый цинизм по отношению к собственным гражданам — обстреливать, блокировать и возмущаться тем, что сосед поделился с ними куском хлеба».

Ранее Данилюк заявил, что украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны назвал паспортизацию нарушением Минских соглашений и спланированной провокацией.

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