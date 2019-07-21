Пенсионерка посоветовала «не играть, а работать» лидеру «Слуги народа»
- Reuters
Об этом сообщает «24 канал».
Отмечается, что женщина подошла к главе политического объединения и в ходе состоявшегося между ними разговора отметила, что Разумков «сыграл очень большую роль» на выборах президента Украины.
«Надеюсь, и на этих сыграем», — сказал он.
В ответ пенсионерка выразила надежду, что этого не случится, подчеркнув, что выборы — «это не игра, это серьёзная работа».
«Вы не играйте, вы работайте на Украину», — заключила она.
21 июля на Украине проходят досрочные выборы в Верховную раду.
В Центральной избирательной комиссии страны сообщили, что явка на выборах в парламент по состоянию на 16:00, по данным из четырёх областей, составила 34,71%.