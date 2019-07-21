Пенсионерка посоветовала «не играть, а работать» лидеру «Слуги народа»

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Пожилая жительница Украины, встретившаяся на избирательном участке с лидером партии «Слуга народа» Дмитрием Разумковым, вступила с ним в диалог, в ходе которого порекомендовала политику «не играть, а работать».
Пенсионерка посоветовала «не играть, а работать» лидеру «Слуги народа»
  • Reuters

Об этом сообщает «24 канал».

Отмечается, что женщина подошла к главе политического объединения и в ходе состоявшегося между ними разговора отметила, что Разумков «сыграл очень большую роль» на выборах президента Украины.

«Надеюсь, и на этих сыграем», — сказал он. 

В ответ пенсионерка выразила надежду, что этого не случится, подчеркнув, что выборы — «это не игра, это серьёзная работа».

«Вы не играйте, вы работайте на Украину», — заключила она.

21 июля на Украине проходят досрочные выборы в Верховную раду.

В Центральной избирательной комиссии страны сообщили, что явка на выборах в парламент по состоянию на 16:00, по данным из четырёх областей, составила 34,71%.

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