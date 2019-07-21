В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду на 16:00

В Центральной избирательной комиссии Украины сообщили, что явка на внеочередные выборы в Верховную раду по состоянию на 16:00, согласно данным из четырёх областей, составила 34,71%.

Об этом свидетельствуют данные украинского Центризбиркома, передаёт телеканал «112 Украина».

Речь идёт о Донецкой, Житомирской, Львовской и Харьковской областях.

Отмечается, что, по информации на 12:00, наибольшая явка зафиксирована в Луганской области (25,37% избирателей), а наименьшая — в Черновицкой, где проголосовали 12,21% избирателей.

Ранее сообщалось, что МВД Украины получило более 1200 сообщений о нарушениях на выборах в Раду.