В Совфеде оценили заявление ДНР о нарушении Киевом перемирия
- Reuters
«Это демонстрация неуважения к договорённостям, демонстрация того, что они не намерены выполнять решения высшего руководства Украины. Если власти не будут пресекать подобные нарушения перемирия, то это демонстрация того, что это делается при их попустительстве, подстрекательстве», — отметил Цеков.
Сенатор напомнил о выступлении президента Украины Владимира Зеленского, в котором он сказал о необходимости прекращения конфликта в Донбассе.
Цеков выразил надежду, что Зеленский выполнит свои обязательства и что украинский лидер понимает важность их выполнения для Украины.
Ранее в ДНР обвинили Киев в нарушении бессрочного перемирия.
Участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое начинается 21 июля.