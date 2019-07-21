В Совфеде оценили заявление ДНР о нарушении Киевом перемирия

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление представительства самопровозглашённой ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня о нарушении украинскими силовиками бессрочного перемирия в Донбассе.

«Это демонстрация неуважения к договорённостям, демонстрация того, что они не намерены выполнять решения высшего руководства Украины. Если власти не будут пресекать подобные нарушения перемирия, то это демонстрация того, что это делается при их попустительстве, подстрекательстве», — отметил Цеков.

Сенатор напомнил о выступлении президента Украины Владимира Зеленского, в котором он сказал о необходимости прекращения конфликта в Донбассе.

Цеков выразил надежду, что Зеленский выполнит свои обязательства и что украинский лидер понимает важность их выполнения для Украины.

Ранее в ДНР обвинили Киев в нарушении бессрочного перемирия.

Участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое начинается 21 июля.