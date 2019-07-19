В ДНР заявили о подрыве грузовика батальона «Айдар» на мине в Донбассе

Грузовик с бойцами украинского нацбатальона «Айдар» подорвался на мине в районе Константиновки на подконтрольной Киеву территории Донецкой области. Об этом заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Как уточняется, инцидент произошёл в четверг, 18 июля.

«Трое боевиков 24-го нацбата «Айдар» в ходе передвижения на грузовике в районе Константиновки подорвались на мине», — цитирует его Донецкое агентство новостей.

По его словам, в результате инцидента двое боевиков погибли, ещё один ранен и находится в тяжёлом состоянии.

Ранее в ДНР сообщили о критическом ухудшении ситуации на линии соприкосновения.

7 июля в республике заявили о массированном миномётном ударе ВСУ по окраине Горловки.