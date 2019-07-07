В ДНР заявили о массированном миномётном ударе ВСУ по окраине Горловки

Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило массированном миномётном ударе ВСУ по окраине Горловки 6 июля.

Об этом пишет Донецкое агентство новостей.

«В 20:20 зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины (ВФУ) в направлении населённого пункта Горловка», — указывается в заявлении.

Отмечается, что удар был нанесён по посёлку на северо-западе Горловки.

По данным СЦКК, в ходе атаки было выпущено 36 мин калибром 82 мм. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее в ДНР заявили о массированном ударе артиллерии ВСУ по западу Донецка.