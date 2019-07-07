В ДНР заявили о массированном миномётном ударе ВСУ по окраине Горловки
Об этом пишет Донецкое агентство новостей.
«В 20:20 зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины (ВФУ) в направлении населённого пункта Горловка», — указывается в заявлении.
Отмечается, что удар был нанесён по посёлку на северо-западе Горловки.
По данным СЦКК, в ходе атаки было выпущено 36 мин калибром 82 мм. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Ранее в ДНР заявили о массированном ударе артиллерии ВСУ по западу Донецка.