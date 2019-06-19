В ДНР заявили о массированном ударе артиллерии ВСУ по западу Донецка

Подразделения Вооружённых сил Украины нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка, сообщило представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«После 03:00 зафиксированы обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины в направлении Донецка», — приводит текст сообщения Донецкое агентство новостей.

Как отмечается, под обстрел попал Петровский район города, в общей сложности было выпущено 110 снарядов калибра 122 мм и 52 мины калибра 120 мм.

В СЦКК проинформировали, что огнём повреждены здания детской больницы и бассейн.

В свою очередь, глава пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что обстрел вёлся военнослужащими 24-й бригады ВСУ под командованием Валерия Гудзя.

Ранее в ДНР заявили об опасности возобновления активных боевых действий в Донбассе.