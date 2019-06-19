В ДНР заявили о массированном ударе артиллерии ВСУ по западу Донецка
- РИА Новости
«После 03:00 зафиксированы обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины в направлении Донецка», — приводит текст сообщения Донецкое агентство новостей.
Как отмечается, под обстрел попал Петровский район города, в общей сложности было выпущено 110 снарядов калибра 122 мм и 52 мины калибра 120 мм.
В СЦКК проинформировали, что огнём повреждены здания детской больницы и бассейн.
В свою очередь, глава пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что обстрел вёлся военнослужащими 24-й бригады ВСУ под командованием Валерия Гудзя.
Ранее в ДНР заявили об опасности возобновления активных боевых действий в Донбассе.