В ДНР предупредили об опасности активных боевых действий в Донбассе

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Руководитель представительства самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов заявил об опасности возобновления активных боевых действий в Донбассе.
В ДНР предупредили об опасности активных боевых действий в Донбассе
  • Украинские военнослужащие. Архивное фото
  • РИА Новости

«Опасность возобновления активных боевых действий присутствует», — отметил он.

По его словам, это, во-первых, связано с тем, что «долго не обновляется перемирие».

«Второй фактор —  это то, что новый президент Украины не обладает полной властью над всеми структурами, в том числе силовиками, по всей вероятности, тоже. Там нет единой позиции», — цитирует РИА Новости Якубова.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что власти Украины не желают решать конфликт в Донбассе мирным путём

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Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы украинского лидера добиться мира в Донбассе.

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