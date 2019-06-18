В ДНР предупредили об опасности активных боевых действий в Донбассе

Руководитель представительства самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов заявил об опасности возобновления активных боевых действий в Донбассе.

«Опасность возобновления активных боевых действий присутствует», — отметил он.

По его словам, это, во-первых, связано с тем, что «долго не обновляется перемирие».

«Второй фактор — это то, что новый президент Украины не обладает полной властью над всеми структурами, в том числе силовиками, по всей вероятности, тоже. Там нет единой позиции», — цитирует РИА Новости Якубова.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что власти Украины не желают решать конфликт в Донбассе мирным путём.

17 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов к прямому диалогу с Донецком и Луганском.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы украинского лидера добиться мира в Донбассе.