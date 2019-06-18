В ДНР предупредили об опасности активных боевых действий в Донбассе
- Украинские военнослужащие. Архивное фото
- РИА Новости
«Опасность возобновления активных боевых действий присутствует», — отметил он.
По его словам, это, во-первых, связано с тем, что «долго не обновляется перемирие».
«Второй фактор — это то, что новый президент Украины не обладает полной властью над всеми структурами, в том числе силовиками, по всей вероятности, тоже. Там нет единой позиции», — цитирует РИА Новости Якубова.
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