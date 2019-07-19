Вышинский заявил, что не знает о предложении обменять его на Сенцова

Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что не знает о предложении украинского лидера Владимира Зеленского обменять его на осуждённого в России режиссёра Олега Сенцова.

«Мне об этом ничего не известно... Мне кажется, что это тренд уходящей политической власти говорить о каком-то моём обмене», — сказал он.

19 июля Подольский суд Киева продлил арест Вышинскому до 19 сентября. Представители защиты журналиста намерены обжаловать данное решение суда.

Ранее Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова.

Напомним, что украинец Олег Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.