Вышинский заявил, что не знает о предложении обменять его на Сенцова
- Reuters
«Мне об этом ничего не известно... Мне кажется, что это тренд уходящей политической власти говорить о каком-то моём обмене», — сказал он.
19 июля Подольский суд Киева продлил арест Вышинскому до 19 сентября. Представители защиты журналиста намерены обжаловать данное решение суда.
Ранее Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова.
Напомним, что украинец Олег Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.