В Совфеде назвали неправовым решение суда продлить арест Вышинскому

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT решение Подольского суда Киева продлить арест Кириллу Вышинскому до 19 сентября.

«Это совершенно неправовое решение, основанное вовсе не на нарушении закона Кириллом Вышинским. Нет никаких доказательств того, в чём его обвиняют. Это исключительно политическое решение. Этим и объясняется продление ареста до 19 сентября. Хотя, по большому счёту, его не просто должны были отпустить — сам его арест незаконен. Вышинского задержали исключительно по политическим мотивам», — сказал Цеков.

По словам сенатора, в отношении журналиста украинская сторона должна была поступить намного гуманнее и «смягчить уже принятые меры».

Ранее Подольский суд Киева в ходе заседания продлил арест Кириллу Вышинскому до 19 сентября.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.