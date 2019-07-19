Адвокат напомнил о позиции Вышинского по вопросу обмена

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Адвокат Андрей Доманский заявил, что руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский против обмена его на кого-либо. Об этом сообщает ТАСС.
Адвокат напомнил о позиции Вышинского по вопросу обмена
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«Обращу внимание на заявление, которое сделала Татьяна Николаевна Москалькова, которая, как я понимаю, непосредственно является участником переговоров с украинской стороной. На прошлом заседании, которое было 15 июля, она дала понять, что Вышинский против каких-либо обменов», — заявил защитник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять Вышинского на украинца Олега Сенцова

В Совете по правам человека при президенте (СПЧ) данную идею назвали абсурдом.

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