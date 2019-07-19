В СПЧ назвали абсурдом предложение обменять Вышинского на Сенцова

Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Александр Брод прокомментировал предложение Киева обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на осуждённого в России за подготовку теракта Олега Сенцова.

«Я считаю, что это будет абсурд, если обменивать Вышинского на Сенцова», — цитирует Брода РИА Новости.

Он отметил, что вина Сенцова доказана судом, а Вышинского — нет.

«Поэтому я не понимаю, как можно человека, осуждённого за преступление, обменивать на журналиста, который находится в заложниках, — не было ни одного довода относительно его вины», — подчеркнул правозащитник.

По его словам, украинские власти в данной ситуации «саморазоблачились».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова. Он назвал это первым шагом доброй воли.