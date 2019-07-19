В СПЧ назвали абсурдом предложение обменять Вышинского на Сенцова
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«Я считаю, что это будет абсурд, если обменивать Вышинского на Сенцова», — цитирует Брода РИА Новости.
Он отметил, что вина Сенцова доказана судом, а Вышинского — нет.
«Поэтому я не понимаю, как можно человека, осуждённого за преступление, обменивать на журналиста, который находится в заложниках, — не было ни одного довода относительно его вины», — подчеркнул правозащитник.
По его словам, украинские власти в данной ситуации «саморазоблачились».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова. Он назвал это первым шагом доброй воли.